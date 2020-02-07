2020-02-07T11:44:14+03:00
Общество

Более 40 км дорог в Удмуртии отремонтируют с применением современных технологий

Для Ижевска выбрали морозостойкий и с повышенной стойкостью асфальт
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии более 40 километров дорог отремонтируют с применением современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Одна из технологий - щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимербитумном вяжущем. Такой асфальт отличается морозостойкостью, низкой истираемостью, повышенной стойкостью к трещинообразованию, разрушающему воздействию шипованных шин, хорошим уровнем сцепления с колесами. Именно все участки в Ижевске будут отремонтированы с использованием этой технологии, - сообщает пресс-служба.

Также из щебеночно-мастичного асфальта будет отремонтировано три участка республиканских трасс - Ижевск - Ува, Ижевск - Якшур-Бодья и Игра - Глазов. Еще одна технология - полимерная битумно-мастичная стыковочная лента будет применена в Удмуртии в этом году. На автодороге Якшур-Бодья - Шаркан -Петуньки. Стыковочная лента используется для герметизации стыковочного шва при укладке смежной полосы асфальтобетона.

Применение современных технологий будет использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск.

- Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело в отношении зам.министра культуры Удмуртии направлено в суд
Неравнодушные ижевчане похоронили в Ижевске лужу
Сотрудники ГИБДД на трассе Татарстана помогли дальнобойщику из Удмуртии
Из-за коронавируса приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили
Избитого битой мальчика отправили в детский дом в Удмуртии
На некоторых улицах Ижевска ограничат движение в выходные
Более 40 км дорог в Удмуртии отремонтируют с применением современных технологий
Житель Перу в декабре 2019 года без вести пропал в Ижевске
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Группу молодых людей в Удмуртии подозревают в незаконном обороте наркотиков
Двоих жителей Удмуртии осудили за рыбалку на особо охраняемой территории в Татарстане
Стартовала «Спартакиада-2020» ОАО «Удмуртнефть»
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск
Тол Бабай из Удмуртии записал видеообращение для жителей Бурятии
Худрук коллектива «Бурановские бабушки» в Удмуртии исполнила частушку про коронавирус