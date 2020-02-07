Более 40 км дорог в Удмуртии отремонтируют с применением современных технологий

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:44:14+03:00

Для Ижевска выбрали морозостойкий и с повышенной стойкостью асфальт

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В Удмуртии более 40 километров дорог отремонтируют с применением современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Одна из технологий - щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимербитумном вяжущем. Такой асфальт отличается морозостойкостью, низкой истираемостью, повышенной стойкостью к трещинообразованию, разрушающему воздействию шипованных шин, хорошим уровнем сцепления с колесами. Именно все участки в Ижевске будут отремонтированы с использованием этой технологии, - сообщает пресс-служба.

Также из щебеночно-мастичного асфальта будет отремонтировано три участка республиканских трасс - Ижевск - Ува, Ижевск - Якшур-Бодья и Игра - Глазов. Еще одна технология - полимерная битумно-мастичная стыковочная лента будет применена в Удмуртии в этом году. На автодороге Якшур-Бодья - Шаркан -Петуньки. Стыковочная лента используется для герметизации стыковочного шва при укладке смежной полосы асфальтобетона.

Применение современных технологий будет использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU