Более 40 км дорог в Удмуртии отремонтируют с применением современных технологий
В Удмуртии более 40 километров дорог отремонтируют с применением современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- Одна из технологий - щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимербитумном вяжущем. Такой асфальт отличается морозостойкостью, низкой истираемостью, повышенной стойкостью к трещинообразованию, разрушающему воздействию шипованных шин, хорошим уровнем сцепления с колесами. Именно все участки в Ижевске будут отремонтированы с использованием этой технологии, - сообщает пресс-служба.
Также из щебеночно-мастичного асфальта будет отремонтировано три участка республиканских трасс - Ижевск - Ува, Ижевск - Якшур-Бодья и Игра - Глазов. Еще одна технология - полимерная битумно-мастичная стыковочная лента будет применена в Удмуртии в этом году. На автодороге Якшур-Бодья - Шаркан -Петуньки. Стыковочная лента используется для герметизации стыковочного шва при укладке смежной полосы асфальтобетона.
Применение современных технологий будет использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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