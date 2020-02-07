2020-02-07T13:44:05+03:00
Общество

Из-за коронавируса приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили

Цирковой фестиваль пройдет в столице Удмуртии с 5 по 9 марта
Дарья ПОРСЕВААКСЕНОВА Ксения
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Фото: АрхивФото: Архив
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Приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили. Это связано со вспышкой коронавируса в Поднебесной, из-за которого уже погибло 636 человек.

- Это уже точно на 100 процентов! Далянская акробатическая труппа из Китая не приедет на международный цирковой фестиваль (0+). Конечно, очень обидно, они такие сильные, они у нас всегда брали награды. Но это тот форс-мажор, над которым мы не властны, - сообщила Марина Томшич, начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии.

Напомним, международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 5 по 9 марта. В нем примут участие около 200 участников из более чем 10 стран мира (из России, Украины, Колумбии, Франции, Эфиопии и других).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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