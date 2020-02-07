Примут ли ребенка в школу в Ижевске по временной прописке?

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:12:07+03:00

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Недавно в Министерстве образования и науки Удмуртии рассказали, что в этом году особое внимание будет уделяться проверке регистрации ребенка при поступлении его в 1 класс. Процедура проверки вызвала у многих родителей вопросы.

- Мы проживаем на съемной квартире, получается, теперь нашего ребенка не запишут в школу? – волнуется Надежда, семья которой недавно переехала в Ижевск из села.

В прокуратуре успокаивают: свидетельство о регистрации по месту жительства и по месту пребывания при записи в школу совершенно равнозначны. Проверяться будут только сомнительные ситуации.

- В первом квартале текущего года запланированы проверки соблюдения порядка приема детей в школы, - говорит Анна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии. - При поступлении информации о нарушении закона информация будет проверяться. Директора школ на собраниях задают вопрос, что делать, если поступают дети, регистрация которых вызывает сомнения. Мы с ними пришли к решению, что эту информацию будут направлять в правоохранительные органы, в том числе, в прокуратуру. Пропиской занимается не прокуратура, а органы внутренних дел, так что скорее всего мы будем инициировать проверку органов регистрационного учета.

Как поясняет прокурор, вопросы могут возникнуть, если временная прописка ребенка будет оформлена по адресу какого-то постороннего лица, где уже проживают несколько не связанных родством детей. Также подозрения вызовет ситуация, если родители и ребенок будут иметь разную прописку, так как по закону место проживания ребенка является производным от места проживания родителей. Тех же граждан, которые на законных основаниях оформили на себя и детей временную прописку, прокуратура призывает не волноваться.

Напомним, запись в 1 класс по месту жительства уже началась во всех школах Удмуртии. Она продолжится до 30 июня, а с 1 июля на свободные места будут принимать детей, которые проживают на незакрепленных за школами территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU