Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:46:38+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 6 февраля обнаружено тело 41-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями в области шеи. Установлено, что накануне двое мужчин выпивали, между ними произошла ссора, в ходе которой сосед несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею, - сообщает пресс-служба.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, на данный момент готовятся материалы для предъявления ему обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU