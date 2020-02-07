Пятилетнего мальчика из Удмуртии зажало дверьми автобуса

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:09:57+03:00

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В Удмуртии в селе Юськи пятилетнего мальчика зажало дверьми автобуса. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по республике.

- 42-летний водитель автобуса ПАЗ допустил зажатие дверьми пассажира – мальчика, в результате ДТП мальчик получил травмы, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает! Пассажирам общественного транспорта необходимо помнить, что ожидать маршрутный транспорт следует только на специальных остановках, не вступая при этом на дорогу, поскольку такие действия могут повлечь за собой падение на проезжую часть, что может привезти к несчастным случаям.

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ИСТОЧНИК KP.RU