«Ижсталь» завершила домашнюю серию матчей победой над «Югрой»

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:22:39+03:00

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В последнем в сезоне домашнем матче «Ижсталь» преподнесла болельщикам хороший подарок своей победной боевой игрой. 7 февраля «Сталеварам» удалось впервые обыграть «Югру» в рамках ВХЛ (3:2 в нашу пользу).

Как сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь», все голы были забиты в первом периоде. Уже на 3-й минуте после броска Вадима Щеголькова шайба побывала в воротах. Правда, судьи игру не остановили, оставив момент на видеопросмотр. Командам пришлось еще около трех минут играть, пока не наступила остановка. В итоге гол засчитали, время отмотали назад и тут же отправили на скамейку ижевского игрока.

Гости шансом воспользовались и в большинстве стараниями Алексея Кириллова счет сравняли. Ижсталевцев это не смутило и на 11 минуте они, убежав в контратаку, устроили «расстрел» ханты-мансийского вратаря. Два броска Константин Волков отразил, а третий от Романа Халикова попросту не заметил. Еще один гол записал себе в актив капитан «Ижстали» Антон Кочуров.

На 16-й минуте гости под прессингом ижевчан пытались вынести шайбу из своей зоны, но ошиблись - на синей линии ее перехватил Владимир Дьяченко, и, прокатившись вперед, оставил ее под бросок капитану. Кочуров умудрился послать шайбу в цель в то время, как на его плечах уже «висел» защитник - 3:1. Хоккеистам «Югры» еще до окончания периода вновь удалось отличиться в большинстве - гол в раздевалку забил Иван Фищенко.

Оставшиеся два периода «сталевары» буквально отбивались, изредка огрызаясь в контратаках. Игру пришлось «тащить» вратарю «Ижстали» Филиппу Долганову, с чем он успешно справился, в итоге за матч отразив 41 бросок в створ ворот.

- С победой - команду-соперника, коллегу. В заключительном домашнем матче, видимо, соперник хотел порадовать своих болельщиков, что у них и получилось. Если говорить об игре, то был первый безобразный период. В принципе, инициативой владели, были хорошие опасные моменты, но, к сожалению, реализация сегодня желает оставлять лучшего. Тяжелый выезд. Я думаю, что по самоотдаче и по желанию, кроме первого периода, к ребятам нет претензий. У нас заключительная выездная серия, готовимся к домашним играм. Хочу поблагодарить наших болельщиков, сказать им огромное спасибо за эту поездку - они были с нами, всегда поддерживали. Готовимся к домашней серии, заключительной перед плей-офф, - прокомментировал главный тренер ХК «Югра» Вадим Епанчинцев.

- Сегодня, конечно, большей частью фортуна была на нашей стороне. Эта победа - заслуга ребят. Хороший первый период, когда достаточно моментов было и забили. А потом пришлось только отбиваться. Хотели порадовать болельщиков, родных, близких – получилось. Всех - с победой! - поздравил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Теперь ижсталевцев ждет заключительный в этом сезоне выездной тур, который начнется 12 февраля матчем в Орске против команды «Южный Урал».

Ижсталь (Ижевск) - Югра (Ханты-Мансийск).

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ИСТОЧНИК KP.RU