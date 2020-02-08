По какой причине чаще всего происходят аварии на коммунальных сетях Ижевска?
Вчера, 7 февраля, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM, 12+) директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов рассказал, по какой причине чаще всего происходят аварии на коммунальных сетях.
Напомним, что 26-27 января на улице Холмогорова в Ижевске произошло несколько порывов теплосетей. Это отразилось на теплоснабжении более 200 домов.
По словам Ярослава Балобанова, сейчас ситуация с дефектами стала намного лучше: вместо 3400 их стало 1700, то есть в два раза меньше. Но проблемы все равно есть и порывы происходят.
- Многие думают, что есть концессия, значит, деньги. Это заблуждение. Нет такого, что я сижу на мешке с деньгами и их не трачу. Концессия это своего рода инвестиционный проект, который предполагает поэтапное вложение средств до 2032 года, - говорит Балобанов. - Например, мы вкладываем 500 млн рублей и ремонтируем 40 ком сетей или 30 ком сетей и еще 4 центральных тепловых пункта. Надо понимать, что на эти деньги мы не можем сразу отремонтировать все, что нуждается в ремонте одним годом. Кроме этого, у нас нет такого количество квалифицированных подрядных организаций, которые могли бы осилить такие масштабы. Ну и в-третьих, если мы начнем массово все ремонтировать, то просто оставим город без жизнеобеспечения.
Директор ООО "Удмуртские коммунальные системы" рассказал по какой причине чаще всего происходят аварии на коммунальных сетях
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ИСТОЧНИК KP.RU
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