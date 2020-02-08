Ижевчанин напал с ножом на кассира микрофинансовой организации

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:33:54+03:00

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В Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на микрофинансовую организацию, расположенную на улице Красной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как отмечается, инцидент произошел в начале февраля, в вечернее время. Мужчина вошел в помещение, начал угрожать сотруднице ножом и требовать отдать ему деньги из кассы. Злоумышленник похитил 12 000 рублей и ювелирные украшения, принадлежащие потерпевшей, после чего скрылся. Ущерб составил 78 000 рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление ижевчанин. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU