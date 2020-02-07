Сотрудники ГИБДД на трассе Татарстана помогли дальнобойщику из Удмуртии
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Удмуртии. Об этом сообщает портал «Ютазинская новь».
- На 16-м километре автодороги Елабуга - Ижевск, в Менделеевском районе, сотрудники ДПС увидели на обочине грузовик с включенной «аварийкой». Водитель рассказал, что ехал из Ижевска в Москву и по дороге у него заглох двигатель, - говорится в сообщении.
Полицейские напоили водителя чаем, остановили проезжавший мимо грузовик. Таким образом, помогли отбуксировать сломанную машину до ближайшего автосервиса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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