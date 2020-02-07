2020-02-07T13:46:03+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД на трассе Татарстана помогли дальнобойщику из Удмуртии

Водитель рассказал, что по дороге у него заглох двигатель
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: yutazy.ruФото: yutazy.ru
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В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Удмуртии. Об этом сообщает портал «Ютазинская новь».

- На 16-м километре автодороги Елабуга - Ижевск, в Менделеевском районе, сотрудники ДПС увидели на обочине грузовик с включенной «аварийкой». Водитель рассказал, что ехал из Ижевска в Москву и по дороге у него заглох двигатель, - говорится в сообщении.

Полицейские напоили водителя чаем, остановили проезжавший мимо грузовик. Таким образом, помогли отбуксировать сломанную машину до ближайшего автосервиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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