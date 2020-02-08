8 Февр. 2020 2020-02-08T13:15:30+03:00

На должность претендуют три человека

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Нового ректора Ижевской медакадемии выберут 20 февраля. Об этом сообщается на сайте академии.

Процедура начнется в 13:00 в актовом зале теоретического корпуса. Отметим, что на должность ректора претендуют три человека:

1. Вавилов Алексей Юрьевич – заведующий кафедрой судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП, декан лечебного факультета, доктор медицинских наук, профессор;

2. Дударев Михаил Валерьевич– заведующий кафедрой поликлинической терапии с курсами клинической фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП, доктор медицинских наук, доцент;

3. Шкляев Алексей Евгеньевич – и.о.ректора академии, проректор по научной работе, профессор кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор.

Напомним, что в июле 2018 года свой пост покинул прежний ректор Николай Стрелков. Он отметил, что это решение было его собственным. С 17 июля исполнять обязанности руководителя начала проректор по научной работе Алексей Шкляев.

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ИСТОЧНИК KP.RU