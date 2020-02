Видео: фигуристка из Ижевска Алина Загитова приняла участие в шоу Art on Ice

Олимпийская чемпиона в женском одиночном катании Алина Загитова продолжает заполнять паузу в спортивной карьере участием в различных ледовых шоу. В четверг, 6 февраля, Алина выступила в швейцарском Цюрихе.

Как сообщает rusdialog.ru, Сначала Алина вышла на лед в платье из короткой программы прошлого сезона «Призрак Оперы» и безупречно справилась со всеми прыжковыми элементами. Затем фигуристка предстала в полупрозрачном платье и зазвучала новяа композиция Hallelujah*.

- К сожалению, второй номер не удался Загитовой - после чистого тройного лутца она сделала "бабочку" и упала с тройного флипа, - говорится в сообщении.

Владелец ледового шоу Art on Ice* Оливер Хёнер прокомментировал падение олимпийской чемпионки Алины Загитовой во время выступления.

- Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой шоу. А позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхёнчхане перед олимпийским прокатом. Это нормально. В том смысле, что к этому привыкать всё равно придется: к формату шоу, количеству зрителей. К тому, что борта катка вдвое ниже обычных, это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором», - цитирует Хёнера RT.

Напомним, что ранее Алина Загитова выступила на ледовом шоу Ирины Слуцкой в Доброграде.

*Аллилуйя, Арт он Айс

