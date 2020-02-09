День диагностики меланомы пройдет в Ижевске

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:53:16+03:00

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В Республиканском кожно-венерологическом диспансере пройдет День открытых дверей. Всех желающих ждут 15 февраля с 8.00 до 13.30 по адресу: улица Ленина, 100. Мероприятие бесплатное, направления не нужны. Открыта предварительная запись по телефону: 8(950) 810-00-11.

- В этот день можно будет провериться на наличие злокачественных новообразований кожи, - сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Медики обязательно рекомендуют прийти тем, кого беспокоят: новообразования, большое количество родинок, пигментные пятна, изменения формы и цвета родинок.

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ИСТОЧНИК KP.RU