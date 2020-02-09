День диагностики меланомы пройдет в Ижевске
В Республиканском кожно-венерологическом диспансере пройдет День открытых дверей. Всех желающих ждут 15 февраля с 8.00 до 13.30 по адресу: улица Ленина, 100. Мероприятие бесплатное, направления не нужны. Открыта предварительная запись по телефону: 8(950) 810-00-11.
- В этот день можно будет провериться на наличие злокачественных новообразований кожи, - сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Медики обязательно рекомендуют прийти тем, кого беспокоят: новообразования, большое количество родинок, пигментные пятна, изменения формы и цвета родинок.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сотрудники ГИБДД на трассе Татарстана помогли дальнобойщику из Удмуртии.
- Из-за коронавируса приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили.
- Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»