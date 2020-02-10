Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на кубке IBU
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на кубке IBU. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
Отметим, что соревнования проходили в итальянском Мартелле (перенесен из Германии).
Второе место осталось за немкой Франциска Хильдебранд. Третьей стала также российская биатлонистка – Виктория Сливко. Победу представительнице Удмуртии принес финишный круг, где она отыграла у своих конкуренток более 15 секунд.
1. Ульяна Кайшева (Россия) – 22:37.3 (0)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) +9.7 (0)
3. Виктория Сливко (Россия) +21.7 (0)
4. Екатерина Глазырина (Россия) +27.5 (1)
5. Анна Никулина (Россия) +30.5 (1)
6. Марен Хаммершмидт (Германия) +40,0 (0)
17. Анастасия Поршнева (Россия) +1:15.8 (2)
34. Полина Шевнина (Россия) +1:52.0 (2)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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