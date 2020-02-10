10 Февр. 2020 2020-02-10T05:56:30+03:00

Она отыграла у своих конкуренток более 15 секунд

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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на кубке IBU. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Отметим, что соревнования проходили в итальянском Мартелле (перенесен из Германии).

Второе место осталось за немкой Франциска Хильдебранд. Третьей стала также российская биатлонистка – Виктория Сливко. Победу представительнице Удмуртии принес финишный круг, где она отыграла у своих конкуренток более 15 секунд.

1. Ульяна Кайшева (Россия) – 22:37.3 (0)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) +9.7 (0)

3. Виктория Сливко (Россия) +21.7 (0)

4. Екатерина Глазырина (Россия) +27.5 (1)

5. Анна Никулина (Россия) +30.5 (1)

6. Марен Хаммершмидт (Германия) +40,0 (0)

17. Анастасия Поршнева (Россия) +1:15.8 (2)

34. Полина Шевнина (Россия) +1:52.0 (2)

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ИСТОЧНИК KP.RU