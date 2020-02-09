Подозреваемого в угоне двух микроавтобусов задержали в Ижевске

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:38:43+03:00

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Два микроавтобуса «Форд» угнали от жилого дома по улице Труда в ночь на 13 ноября 2019 года. В короткие сроки оба микроавтобуса нашли брошенными на территории Устиновского и Первомайского районов Ижевска. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 19-летний ранее судимый ижевчанин был задержан в середине января 2020 года.

По версии следствия, ночь подозреваемый увидел возле дома по улице Труда микроавтобус. Вскрыл дверь ножом и угнал транспорт. Но во дворах на улице Молодежной автомобиль застрял, поэтому преступник оставил его и вернулся к дому по улице Труда. Там он тем же способом угнал еще один микроавтобус. Недалеко от стадиона «Нефтемаш» он не справился с управлением и съехал с проезжей части. А затем скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину уже задерживали в декабре 2019 года за управление транспортом в состоянии опьянения повторно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанина подозревают в мошенничестве почти на 500 000 рублей.

- Ижевчанин напал с ножом на кассира микрофинансовой организации.

- Труп нашли в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU