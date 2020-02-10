10 Февр. 2020 2020-02-10T07:42:11+03:00

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Житель Удмуртии получил 7 месяцев исправительных работ за отстрел лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Инцидент произошел 19 октября прошлого года в Воткинском районе Удмуртии. Мужчина ехал на машине и через открытое окно застрелил лося, не имея при этом разрешения на отстрел. Убедившись, что попал в цель, мужчина вышел из машины и выстрелил животному в голову. Далее браконьер лося к себе домой.

Найти злоумышленника удалось благодаря установленным в охотничьих угодьях видеокамерам. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Кроме исправительных работ, злоумышленник будет обязан возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам в размере 240 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU