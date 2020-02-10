2020-02-10T09:01:18+03:00
Общество

Ижевчане завоевали первое место в Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур

Они делали скульптуру совместно с мастерами из Москвы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мария СоловатоваФото: Мария Соловатова
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Двое ижевчан Соловатова Мария и Брюханов Лев совместно с коллегами из Москвы завоевали первое место за снежную скульптуру в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Так, в Петрозаводске международный конкурс снежных и ледовых скульптур. Ижевчане заняли первое место в в номинации «Снежная скульптура - большой куб» со скульптурой «Солнечный лось». Итоги были подведены 8 февраля.

Фото: vk.com/giperfest

Фото: vk.com/giperfest

Всего на набережной было сооружено 30 композиций, все скульптуры украшены праздничной иллюминацией.

Свои работы представили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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