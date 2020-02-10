Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал чемпионом России в марафоне. Об этом сообщает портал sportur.ru.

9 февраля прошел заключительный день соревнований (медали разыграли в марафоне) в рамках чемпионата России и 8-го этапа Кубка России по биатлону. В мужской гонке на 40 км чемпионом страны стал Александр Поварницын из Ижевска, он допустил пять неточных выстрела на восьми огневых рубежах. Результат Александра – 1 час 53 минуты и 31 секунда.

Серебро завоевал Алексей Шевченко из Свердловской области, бронзу – Александр Жирный из Республики Башкортостан. Оба биатлониста допустили семь выстрелов в «молоко». Цветочную шестерку замкнул Виктор Плицев.

Напомним, ранее Александр Поварницын завоевал серебро в суперпасьюте в рамках чемпионата России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Посмотрите, какая красота! К созданию этой скульптуры приложили руку ижевчане! Где она находится и какую награду получила, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU