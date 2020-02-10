Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал чемпионом России в марафоне. Об этом сообщает портал sportur.ru.
9 февраля прошел заключительный день соревнований (медали разыграли в марафоне) в рамках чемпионата России и 8-го этапа Кубка России по биатлону. В мужской гонке на 40 км чемпионом страны стал Александр Поварницын из Ижевска, он допустил пять неточных выстрела на восьми огневых рубежах. Результат Александра – 1 час 53 минуты и 31 секунда.
Серебро завоевал Алексей Шевченко из Свердловской области, бронзу – Александр Жирный из Республики Башкортостан. Оба биатлониста допустили семь выстрелов в «молоко». Цветочную шестерку замкнул Виктор Плицев.
Напомним, ранее Александр Поварницын завоевал серебро в суперпасьюте в рамках чемпионата России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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