17-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
В Ижевске завершено расследование уголовного дела, в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- По данным следствия, учащийся техникума в соцсетях купил наркотическое средство. После этого его задержали полицейские по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято вещество. Он пояснил, что и раньше употреблял наркотики, которые покупал в интернете, - сообщает пресс-служба.
В ходе расследования уголовного дела установлены обстоятельства преступления, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Свою вину молодой человек признал полностью и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь студенту грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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