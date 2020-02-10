2020-02-10T15:10:53+03:00
Общество

Куда нужно обращаться ижевчанам, чтобы установить «лежачего полицейского»?

На вопрос отвечает главный инженер службы благоустройства Фирдаус Харисов
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Ижевска, которая задала вопрос, касающийся дорожных изменений.

- На улице Ильфата Закирова есть детская площадка, но она находится прямо рядом с дорогой. Как можно на этом пути установить лежачего полицейского, чтобы водители хотя бы ехали медленно и не сбивали детей? – спрашивает Ксения.

По словам главного инженера Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Фирдаус Харисов, все зависит от того, на какой территории находится дорога. Если участок располагается на придомовой территории, можно решить вопрос через управляющую компанию или ТСЖ.

Если дорога муниципальная, стоит обратиться в Управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации города по телефону 41-47-47. Заявку внесут в накопительный перечень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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