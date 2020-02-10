Начальника управления ЖКХ администрации назначили в Ижевске

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:41:41+03:00

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В Ижевске назначили начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Им стала Оксана Глухих. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Предыдущий руководитель структурного подразделения Сергей Романович Чернышев покинул этот пост 7 февраля 2020 года, - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

С декабря 2019 года, Оксана Глухих возглавляла МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ». С 2012 по 2015 годы она занимала пост замдиректора МУП «Спецдомуправление», с 2016 по декабрь 2019 года — замначальника МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ» Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU