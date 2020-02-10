10 Февр. 2020 2020-02-10T16:55:07+03:00

Теперь первую строчку занимает спортсменка из Японии Рика Кихира

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании.

Сейчас рейтинг возглавила спортсменка из Японии Рика Кихира. Ранее она одержала победу в турнире четырех континентов в Сеуле. В топ-16 рейтинга также вошли россиянки Евгения Медведева (5), Алена Косторная (7), Анна Щербакова (9), Александра Трусова (11), Софья Самодурова (13) и Елизавета Туктамышева (16).

Напомним, Алина Загитова объявила о том, что не будет участвовать в главных соревнованиях сезона, пропустив чемпионат России, Европы и мира.

Спортсменка обладает всевозможными титулами фигурного катания – олимпийская чемпионка Пхенчхана, чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2018, а также победительницей Финала Гран-при сезона-2017/18.

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- Алина Загитова приняла участие в шоу Art on Ice. Без падений, к сожалению, не обошлось. Видео по ссылке.

- Не смотря на то, что спортсменка не участвует в главных стартах, она не скучает и радует поклонников новыми фото.

Алина Загитова выступает на шоу "Art On Ice 2020" в Цюрихе .Find Me: Instagram: @yuzuuzu Twitter: @yuzuuzu1 #alinazagitova #АлинаЗагитова #фигурноекатание

ИСТОЧНИК KP.RU