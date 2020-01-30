2020-01-30T16:56:36+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии

Девушка прямо на съемочной площадке провела силовую тренировку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграм» фотографии с новой фотосессии одежды «Пума».

Спешу поделиться с вами фото и видео новой коллекции PUMA Zone XT, специально разработанной для интенсивных тренировок. В этот раз PUMA подготовили для меня сюрприз на съёмочной площадке - устроили настоящую силовую тренировку, чтобы передать характер новой линейки - "Работа на пределе и выход из зоны комфорта", - написала девушка.

Фото: instagram.com/azagitova

Фото: instagram.com/azagitova

Напомним, на каких шоу выступит ижевская фигуристка Алина Загитова в 2020 году? График уже на сайте.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова новая фотосессия .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU

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