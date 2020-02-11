Удмуртия вошла в число регионов, где самые жесткие коллекторы

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:15:03+03:00

В 2019 году прокуроры выявили 500 нарушений законов коллекторами

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Удмуртия вошла в число регионов, где быть должником особенно неприятно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры России.

- Коллекторы при взыскании долгов часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками; вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства. Также были пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства в таких регионах как Удмуртия, Республика Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области, - говорится в сообщении.

При этом коллекторы часто распространяют конфиденциальную информацию и персональные данные. Факты зарегистрированы в Республике Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU