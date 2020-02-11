Один из закрывающихся магазинов «Ижтрейдинг» в Ижевске распродает тележки
В Ижевске в одном из магазинов «Ижтрейдинг» распродают оборудование. Фотографии в соцсети опубликовала исполнительный директор УРОО «Союза потребителей» Софья Гунина.
Фото: Софья Гунина
- Вот так сегодня выглядит флагман удмуртского ритейла - магазин «Три банана» на Воткинском шоссе (Ижтрейдинг). Распродают оборудование... - написала Софья.
Фото: Софья Гунина
Тележка детская, корзина пластиковая, корзина на колесиках – выбор есть.
Напомним, ранее министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев сообщал, что целью было сохранить из 77 действующих магазинов 30-35 (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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