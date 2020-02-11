2020-02-11T10:39:49+03:00
Общество

Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в Удмуртии изменились

С 1 января пособия выплачиваются по-новому
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии изменились сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования региона.

- Пособие по уходу до полутора лет будет выплачиваться за текущий месяц с 10 по 15 число следующего месяца. Так, за январь пособие будет выплачено до 15 февраля, за февраль – с 10 по 15 марта, - сообщает пресс-служба.

Также в связи с переходом на новую систему назначения пособий изменились и сроки выплат единовременных пособий (больничные, по беременности и родам, при рождении ребенка, при постановке на учет в ранние сроки беременности, оплат дополнительного отпуска пострадавшим на производстве), они выплачиваются через 15 дней после поступления заявления от получателя пособий.

Напомним, с 1 января 2020 года в Удмуртии пособия выплачиваются по-новому – напрямую от Фонда социального страхования, минуя работодателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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