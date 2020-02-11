Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии
В Удмуртии 10 февраля около 06:30 на 31 километре автодороги «Ижевск - Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 26-летний водитель машины «Шкода» сбил 34-летнего пешехода, который был на дороге, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пешеход скончался.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии в очередной раз призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге! Если ваша жизнедеятельность предусматривает движение в условиях темного времени суток или плохой видимости, то нужно идти по обочине дороги и только навстречу движущемуся транспорту. При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят вас и уступают дорогу.
Также необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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