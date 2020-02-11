2020-02-11T11:22:04+03:00
Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии

ДТП произошло 10 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 10 февраля около 06:30 на 31 километре автодороги «Ижевск - Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 26-летний водитель машины «Шкода» сбил 34-летнего пешехода, который был на дороге, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход скончался.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии в очередной раз призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге! Если ваша жизнедеятельность предусматривает движение в условиях темного времени суток или плохой видимости, то нужно идти по обочине дороги и только навстречу движущемуся транспорту. При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят вас и уступают дорогу.

Также необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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