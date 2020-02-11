2020-02-11T11:20:04+03:00
Общество

Объект культурного наследия в Ижевске отреставрируют

Дом был построен в 1888 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Охрана культурного наследия УдмуртииФото: Охрана культурного наследия Удмуртии
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В Ижевске отреставрируют объект культурного наследия по адресу: улица Вадима Сивкова, 191. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Собственника дома 1888 года постройки обязали провести работы по сохранению объекта культурного наследия местного значения. Так как с момента покупки здания в нем не проводились работы по содержанию, - сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее здесь располагался военкомат Октябрьского района. Позже военное ведомство передало опустевшее здание муниципалитету, а в 2016 году оно было приватизировано. В октябре 2019 года его включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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