Трое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве пропавшей 25-летней девушки

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:28:37+03:00

Ее искали с 31 января 2020 года

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В Удмуртии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 25-летней жительницы Можги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 31 января девушка ушла днем в магазин и пропала. В результате оперативно-следственных действий было установлено, что девушка стала жертвой преступления. По подозрению в ее убийстве были задержаны ранее судимые двое 27-летних и 33-летний жители Можги. По данным следствия, девушка пошла в клуб, где познакомилась с тремя мужчинами. После дискотеки они вместе поехали к одному из мужчин, где девушка была несколько дней. В ночь с 3 на 4 февраля мужчины решили ее убить. Они привезли ее в лес неподалеку от автозаправочной станции, где задушили. Тело закидали сухими ветками и подожгли, - сообщает пресс-служба.

После совершения преступления скрылись. В рамках расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия. Проведены проверки показаний, допросы свидетелей, назначены экспертиза.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». На данный момент они находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU