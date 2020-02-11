Парень и девушка из Удмуртии сбывали наркотики в Астрахани

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:10:19+03:00

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В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Удмуртии. Их обвиняют в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Астраханской области.

- 21-летняя девушка и 29-летний молодой человек были задержаны в Астрахани на территории садоводческого товарищества. Они помещали разовые дозы веществ в тайники, фотографировали местность и фиксировали координаты. На съемной квартире обвиняемых изъяты весы, изолента, упаковочный материал и свертки с порошкообразным веществом, - сообщает пресс-служба.

При этом обвиняемые пояснили, что нашли объявление о работе с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в интернете. Поначалу были уверены, что будут заниматься курьерской доставкой лекарств.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU