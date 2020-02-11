2020-02-11T13:10:19+03:00
Происшествия

Парень и девушка из Удмуртии сбывали наркотики в Астрахани

В квартире злоумышленников обнаружен упаковочный материал с веществами
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Удмуртии. Их обвиняют в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Астраханской области.

- 21-летняя девушка и 29-летний молодой человек были задержаны в Астрахани на территории садоводческого товарищества. Они помещали разовые дозы веществ в тайники, фотографировали местность и фиксировали координаты. На съемной квартире обвиняемых изъяты весы, изолента, упаковочный материал и свертки с порошкообразным веществом, - сообщает пресс-служба.

При этом обвиняемые пояснили, что нашли объявление о работе с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в интернете. Поначалу были уверены, что будут заниматься курьерской доставкой лекарств.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 25-летнюю жительницу Можги искали с 31 января. Почти через две недели в лесу у въезда в город нашли ее тело. Что произошло и кого обвиняют в произошедшем, читайте по ссылке.

- Здание бывшего военкомата Октябрьского района Ижевска отреставрируют.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны
61-летнего жителя Удмуртии задержали за содержание наркопритона
Финал второго Кубка России по мотогонкам на льду пройдет в Ижевске
Фестиваль уличного искусства может пройти в Ижевске
Парень и девушка из Удмуртии сбывали наркотики в Астрахани
На Ижевском пруду начали понижать уровень воды
Трое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве пропавшей 25-летней девушки
Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии
Объект культурного наследия в Ижевске отреставрируют
У пенсионерки из Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в Удмуртии изменились
Удмуртия вошла в число регионов, где самые жесткие коллекторы
Один из закрывающихся магазинов «Ижтрейдинг» в Ижевске распродает тележки
Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу