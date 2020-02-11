Фестиваль уличного искусства может пройти в Ижевске

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:35:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске может пройти фестиваль уличного искусства «Культурный код». Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

- Культурный код – это создание больших граффити на фасадах домов, творческие встречи, обмен опытом с известными граффитистами. А также выставки современного искусства, концерты, экскурсии по площадкам фестиваля. Фестиваль пройдет в трех субъектах России, их выберут пользователи соцсетей в группе «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

В визитной карточке Удмуртии написано, что в случае проведения мероприятия оно состоится в жилом мкрн 14-й Северный. Рядом располагается «Открытый сад», в котором будут проводиться лекции, мастер-классы, выступления музыкальных групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Недавно в соцсетях появился печальный пост – красивое граффити, изображенное на стене дома по улице 30 лет Победы, закрасили серой краской. Почему его убрали, выяснила «Комсомолка».

- Автор граффити в Птичьем сквере рассказал о своем увлечении, и почему он выбрал именно стены.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU