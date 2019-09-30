Автор граффити в Птичьем сквере в Ижевске: «Стена - это огромный холст»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-30T11:40:51+03:00

Антон стал автором граффити в недавно открывшемся Птичьем сквере Фото: Наталья Агафонова

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Не так давно в Ижевске открыли Птичий сквер, помимо благоустройства на стене близлежащего дома появилось граффити с огромными, почти живыми птицами. Автор работы Антон Нырков рассказал о своем увлечении.

- Занимаюсь более 16 лет, началось все с граффити. Я просто делаю то, что мне нравится. Стена - это огромный холст, который можно вписывать в среду города. Среди объектов не только фасады домов, но и заборы, - рассказывает Антон.

Не секрет, что жителям домов это очень нравится. По словам Антона, некоторые даже подходят и благодарят за работу. Но без вандализма никуда. Бывает, что некоторые работы художника портили и не раз. Антон реагирует на такие случаи спокойно, выезжает на место и реставрирует рисунок.

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ИСТОЧНИК KP.RU