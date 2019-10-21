2019-10-21T11:43:57+03:00
Общество

«И кто тут вандал?»: почему закрасили красивое граффити на улице 30 лет Победы в Ижевске

«Комсомолка» пообщалась с автором работы
Ирина БУРЦЕВААнастасия Захарова
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Фото: Александр ЧирковФото: Александр Чирков
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Недавно в соцсетях появился печальный пост – красивое граффити, изображенное на стене дома по улице 30 лет Победы, закрасили серой краской. Почему его убрали, выяснила «Комсомолка».

И КТО ТУТ ВАНДАЛ?

Напомним, что изображение появилось пять лет назад. Его автор - художник Александр Чирков – подарил его своей знакомой на день рождения.

- Работа вроде бы прикольная, никого не раздражала, все, кто мне писал про нее, были довольны. Писали жители дома и соседнего тоже, даже люди из библиотеки (на стене которой рисунок) - все очень благодарили за творчество. Но внезапно ЖКХ решило, что лучше сделать серую стену. И вот вопрос: кто из нас вандал? Я, проявивший инициативу по благоустройству, или ЖКХ, которое должно следить за комфортом и улучшением придомовой территории. Как с этим бороться, если никаких рычагов давления на ЖКХ нет? - задается вопросом Александр Чирков.

Фото: Александр Чирков

Фото: Александр Чирков

ПОПРОСИЛИ ЖИЛЬЦЫ

Тем временем, в управляющей компании дома сообщили, что изображение не было официально согласовано с жильцами. И если раньше рисунок всех устраивал, то сейчас, когда картина облупилась, ситуация поменялась.

- Пришло время делать ремонт, и жильцы сами попросили закрасить картину, - объяснили в управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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