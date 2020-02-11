К 2021 году все школы Удмуртии получат доступ к высокоскоростному интернету

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:22:45+03:00

За 2019 год в республике подключили к сети 80 школ

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В Удмуртии к концу 2021 года все школы подключат к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

- За 2019 год было подключено порядка 80 школ. В этом году запланировано подключение почти 100 школ. Мы начнем подключать первые объекты в феврале. В школы будет проводиться оптический кабель, так что для городских школ мы сможем обеспечить скорость передачи данных в 100 мегабит в секунду, а для сельских – 50 мегабит в секунду. Это беспрецедентная скорость, которой раньше никогда не было, - пояснил Тимур Меджитов.

Так, до конца 2021 года высокоскоростной интернет получат около 870 объектов в Удмуртии. Ими окажутся не только школы, но и ФАПы, органы местного самоуправления, пожарные части.

Подключение реализуется в рамках трехлетнего плана по нацпроекту «Цифровая экономика» и целиком осуществляется на федеральные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU