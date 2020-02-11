На трассе Удмуртии столкнулись две иномарки
В Удмуртии на 8 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» столкнулись две иномарки. Об этом «Комсомолке» сообщил и.о. начальника 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников.
Фото: Александр Мельников
- По предварительной информации, 52-летний водитель машины «Фольксваген Поло» при обгоне врезался во встречную машину «Фольксваген Туарег», под управлением 60-летнего мужчины, - рассказал Александр Мельников.
Фото: Александр Мельников
В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил травмы, его отвезли в больницу.
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Жесткое ДТП на трассе Удмуртии.Видео: Арт Рафферти
ИСТОЧНИК KP.RU
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