2020-02-11T15:44:48+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии столкнулись две иномарки

ДТП произошло 11 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр МельниковФото: Александр Мельников
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В Удмуртии на 8 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» столкнулись две иномарки. Об этом «Комсомолке» сообщил и.о. начальника 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников.

Фото: Александр Мельников

Фото: Александр Мельников

- По предварительной информации, 52-летний водитель машины «Фольксваген Поло» при обгоне врезался во встречную машину «Фольксваген Туарег», под управлением 60-летнего мужчины, - рассказал Александр Мельников.

Фото: Александр Мельников

Фото: Александр Мельников

В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил травмы, его отвезли в больницу.

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Жесткое ДТП на трассе Удмуртии.Видео: Арт Рафферти

ИСТОЧНИК KP.RU

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