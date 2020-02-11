На трассе Удмуртии столкнулись две иномарки

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 8 километре автодороги «Завьялово-Гольяны» столкнулись две иномарки. Об этом «Комсомолке» сообщил и.о. начальника 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников.

Фото: Александр Мельников

- По предварительной информации, 52-летний водитель машины «Фольксваген Поло» при обгоне врезался во встречную машину «Фольксваген Туарег», под управлением 60-летнего мужчины, - рассказал Александр Мельников.

Фото: Александр Мельников

В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске может пройти фестиваль уличного искусства «Культурный код». Что нужно сделать, чтобы он точно прошел в нашем городе.

- В Ижевск возвращается самый зрелищный спорт! Финал Кубка мотогонок на льду пройдет в столице Удмуртии, узнали дату, время и место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1270" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/760126" frameborder="0"></iframe> Жесткое ДТП на трассе Удмуртии.Видео: Арт Рафферти

ИСТОЧНИК KP.RU