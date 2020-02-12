За минувшие сутки 15 жителей Удмуртии стали жертвами мошенников

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:45:00+03:00

В общей сложности было похищено более 850 тысяч рублей

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В Удмуртии за минувшие сутки у 15 местных жителей мошенники похитили деньги с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Жертвами стали жители Ижевска, Глазова, Глазовского, Увинского, Кезского и Каракулинского районов. Деньги были похищены под предлогом защиты средств. Неизвестные звонили на телефон потерпевшим, представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты денег получали доступ к счетам, с которых в дальнейшем похищали средства, - сообщает пресс-служба.

В общей сложности было похищено более 850 тысяч рублей. Жители в возрасте от 18 до 65 лет перевели мошенникам от 5 500 до 162 000 рублей.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Не перечисляйте незнакомым денежные средства.

При совершении в отношении вас аналогичного преступления сообщите в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU