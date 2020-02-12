Единственную ледовую переправу открыли в Удмуртии

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:47:14+03:00

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В Удмуртии открыли единственную ледовую переправу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Ледовая переправа сообщением Сарапул - н.п. Ершовка открыта. Грузоподъемность переправы 2,0 тонны. Движение реверсивное, - говорится в сообщении.

Инспекторы МЧС России по республике убедились, что переправа соответствует нормам безопасности. Режим работы: круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU