Единственную ледовую переправу открыли в Удмуртии
В Удмуртии открыли единственную ледовую переправу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- Ледовая переправа сообщением Сарапул - н.п. Ершовка открыта. Грузоподъемность переправы 2,0 тонны. Движение реверсивное, - говорится в сообщении.
Инспекторы МЧС России по республике убедились, что переправа соответствует нормам безопасности. Режим работы: круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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