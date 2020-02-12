Завершить реконструкцию 26-го коллектора в Ижевске планируют в 2022 году
Завершить работы по реконструкции 26-го коллектора в Ижевске планируют в конце 2022 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении строительства администрации города.
На данный момент проектная документация находится на госэкспертизе, работы на объекте не ведутся.
Напомним, что реконструкцию собираются вести за счет республиканских и федеральных средств.
- Существующая сеть городской канализации работает уже практически на предельном режиме. Ввод в эксплуатацию канализационного коллектора №26 создаст условия для дальнейшего развития жилищного и промышленного строительства в Ижевске, - прокомментировали в управлении.
Также коллектор обеспечит прием стоков северо-восточной части города.
- Кроме того, появится возможность выполнить переключение и вывести из эксплуатации отдельные элементы водоотведения в центральной части города для последующего ремонта и реконструкции.
Со строительством коллектора появится возможность присоединения и юго-восточной части, в том числе, например, микрорайону Люлли, в котором представлены земельные участки для многодетных семей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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