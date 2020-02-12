Два жителя Удмуртии обвиняются в похищении человека

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:34:25+03:00

Они вывезли знакомого в поле и требовали деньги

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В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении двоих молодых людей. Их обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в мае 2019 года заранее договорившись, обвиняемые вывезли несовершеннолетнего потерпевшего в поле, где требовали деньги в размере 10 тысяч рублей якобы в счет имеющегося долга. При этом избили его. Не добившись денег, злоумышленники привязали потерпевшего к дереву и уехали, - сообщает пресс-служба.

Подросток сумел развязаться и дойти до дома. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU