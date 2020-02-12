2020-02-12T12:34:25+03:00
Происшествия

Два жителя Удмуртии обвиняются в похищении человека

Они вывезли знакомого в поле и требовали деньги
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении двоих молодых людей. Их обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в мае 2019 года заранее договорившись, обвиняемые вывезли несовершеннолетнего потерпевшего в поле, где требовали деньги в размере 10 тысяч рублей якобы в счет имеющегося долга. При этом избили его. Не добившись денег, злоумышленники привязали потерпевшего к дереву и уехали, - сообщает пресс-служба.

Подросток сумел развязаться и дойти до дома. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На трассе Удмуртии произошло очередное смертельное ДТП.

- Вы устали от работы в душном офисе? Вам надоели ваши коллеги? Вы жалуетесь на низкую зарплату? Решение есть! В Удмуртии появилась необычная и высокооплачиваемая вакансия.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемого в убийстве жителя Удмуртии будут судить спустя пять лет
«Она приносила мне свои грамоты»: японские журналисты сняли фильм о фигуристке Алине Загитовой
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
В Музее изобразительных искусств в Ижевске откроется выставочный зал
Два жителя Удмуртии обвиняются в похищении человека
Водитель фуры в Удмуртии насмерть сбил пешехода
«Курочка раз, курочка два…»: в Удмуртии появилась вакансия ловца кур
Завершить реконструкцию 26-го коллектора в Ижевске планируют в 2022 году
За минувшие сутки 15 жителей Удмуртии стали жертвами мошенников
Единственную ледовую переправу открыли в Удмуртии
Уголовное дело о незаконной рубке леса в Удмуртии направлено в суд
«Денежная реформа»: у 93-летней ижевчанки похитили 170 000 рублей
Ижевские школьники поучаствуют в чемпионате России по робототехнике