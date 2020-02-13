Датабанк установил первый в Удмуртии терминал для пожертвований

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:04:11+03:00

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12 февраля Благотворительный фонд "ДОБРО" и Датабанк запустили благотворительную, социально значимую кампанию по привлечению средств в развитие адаптивного спорта в УР.

В Фитнес-клубе "Атлантис" г.Ижевск установлен первый в Удмуртии терминал, с помощью которого можно сделать пожертвование бесконтактной банковской картой. Всё, что нужно, – это поднести к плакату банковскую карту или любое другое платежное устройство (например, смартфон с установленным приложением), и сумма в 100 рублей будет моментально перечислена на счет фонда.

Все поступающие средства через данный терминал будут направлены на развитие адаптивного спорта в УР - оплату занятий для детей с особыми образовательными потребностями ( ушу, каратэ, беговелы).

Предполагается, что терминал будет периодически перемещаться в другие места, чтобы как можно больше людей познакомилось с новыми современными возможностями совершения пожертвований и благотворительной программой помощи развития адаптивного спорта в УР.

На открытии первого в Удмуртии терминала бесконтактных пожертвований присутствовали:

Директор БФ "ДОБРО" Бронникова Алла Юрьевна

Начальник отдела по работе с клиентами АО "Датабанк" Дмитриев Анатолий Анатольевич.

Директор АНО "СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ И СУРДЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА" Семенова Александра Юрьевна.

АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646

426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

т. 8-800-301-91-91, www.databank.ru

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