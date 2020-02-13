«Ижсталь» обыграла команду из Орска

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:57:15+03:00

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В Орске 12 февраля прошла встреча между «Ижсталью» и местной командой «Южный Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соперник забил шайбу в начале первого периода, после этого практически до конца игры команды играли осторожно. В третьем периоде сталевары собрались и забили два гола сопернику. Игра завершилась со счетом 1:2.

- Получилась тяжелая победа. Хозяева очень мощно прессинговали нас два периода, у нас почти не было моментов. Но спасибо нашему вратарю, где-то отоборонялись, дотерпели до третьего периода. Поговорили с ребятами, нашли силы переломить игру. Тем она ценнее. Победа добыта потом и кровью. Благодарен ребятам. Болельщиков «Ижстали» с победой, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

В раздевалке макет автомата Калашникова вручили Вадиму Щеголькову, автору двух голов.

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ИСТОЧНИК KP.RU