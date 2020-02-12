2020-02-12T16:30:28+03:00
Общество

Ижевчанин выиграл в лотерею более 9 млн рублей

По правилам лотереи нужно было угадать комбинацию чисел
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Житель Ижевска выиграл более 9 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- 11 февраля ижевчанин отметил в своем билете выигрышную числовую комбинацию. Пока победитель не обратился в лотерейный центр, но уже сейчас понятно, что его выигрыш составил 9391910 рублей, - сообщает пресс-служба.

По статистике лотерей – это первый миллионер в 2020 году из Удмуртии. Всего по итогам 2019 года больше миллиона рублей выиграли 15 жителей республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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