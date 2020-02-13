В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:49:04+03:00

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В 2020 году отремонтируют дорогу, которая соединяет Удмуртию и Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

- Ремонт дороги Агрыз - Красный Бор - Исенбаево - Старое Сляково - Черново будет продолжен. Эта автодорога общего пользования регионального значения является опорной сетью и связывает Татарстан с Республикой Удмуртия. Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,1 км, - говорится в сообщении.

В ходе ремонта будет уложен новый слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины. В план ремонта дорога вошла с учетом обращений граждан. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU