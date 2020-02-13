В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан
В 2020 году отремонтируют дорогу, которая соединяет Удмуртию и Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
- Ремонт дороги Агрыз - Красный Бор - Исенбаево - Старое Сляково - Черново будет продолжен. Эта автодорога общего пользования регионального значения является опорной сетью и связывает Татарстан с Республикой Удмуртия. Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,1 км, - говорится в сообщении.
В ходе ремонта будет уложен новый слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины. В план ремонта дорога вошла с учетом обращений граждан. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Двое жителей Удмуртии организовали в садовом домике нарколабораторию. Какое наказание им грозит.
- Вот такой терминал самообслуживания появился в одном из ижевских автобусов. Как он работает, кому выдает билеты и появятся ли устройства в других автобусах.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»