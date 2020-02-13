Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:35:22+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего не работающего, ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, 7 февраля днем было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- Установлено, что накануне случившегося потерпевший выпивал в компании 31-летнего гражданского супруга матери. Между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель матери несколько раз ударил его по голове. В результате потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан полицейскими в тот же день. Он признал вину в совершенном преступлении. На данный момент мужчина находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU