2020-02-13T12:35:22+03:00
Происшествия

Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью

Накануне случившегося мужчина выпивал с потерпевшим
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего не работающего, ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, 7 февраля днем было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- Установлено, что накануне случившегося потерпевший выпивал в компании 31-летнего гражданского супруга матери. Между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель матери несколько раз ударил его по голове. В результате потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан полицейскими в тот же день. Он признал вину в совершенном преступлении. На данный момент мужчина находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В 2020 году ездить из Удмуртии в Татарстан станет еще комфортнее.

- Двое жителей Удмуртии организовали в садовом домике нарколабораторию. Какое наказание им грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии
Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан
Полицейскими в Удмуртии ликвидирована нарколаборатория
«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
Как порыв в районе улицы Холмогорова скажется на платежках ижевчан?
В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака
Безопасность теплосетей в подвальных помещениях проверяют в Ижевске
«Ижсталь» обыграла команду из Орска
Датабанк установил первый в Удмуртии терминал для пожертвований
Осужденные из Удмуртии сшили пижамы для воспитанников детского интерната
Житель Ижевска в течение девяти месяцев избивал троих детей гражданской супруги
Жители Удмуртии смогут создать логотип для национального праздника «Гербер»