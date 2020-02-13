Под предлогом снятия порчи пенсионерка из Ижевска лишилась более 60 тысяч рублей
В Ижевске 81-летняя пенсионерка обратилась в полицию с сообщением о том, что у нее похитили более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Со слов женщины, на улице к ней подошли две незнакомые женщины, представились матерью и дочерью. Далее они рассказали, что ищут квартиру в аренду и попросились к пенсионерке в уборную. В квартире одна из незнакомок сообщила, что обладает экстрасенсорными способностями и может снять порчу, которая наведена на пенсионерку. Но чтобы провести ритуал, нужны были деньги, - сообщает пресс-служба.
Все вместе они пошли в банк и сняли деньги, в квартире злоумышленница завернули деньги в газету и попросили потерпевшую не открывать конверт до следующего дня. После ухода злоумышленниц потерпевшая открыла сверток и обнаружила, что денег там нет. Ущерб составил 65 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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