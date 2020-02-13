2020-02-13T15:36:44+03:00
Общество

Врачам в Удмуртии запретили предлагать родителям отказаться от ребенка с синдромом Дауна

Официальное распоряжение опубликовано на сайте Минздрава республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от детей с синдромом Дауна. Распоряжение опубликовано на сайте Минздрава республики.

- При оглашении диагноза врачу запрещается обсуждать тему отказа от ребенка, разлучать ребенка с матерью без медицинских показаний, излагать перспективы жизни ребенка и семьи, высказывать личное мнение и прогнозы, - написано в распоряжении.

В приложении к распоряжению содержится протокол уведомления о наличии ребенка синдрома Дауна. При подозрении диагноза врач-неонатолог должен сообщить родительнице о внешних особенностях новорожденного, если они ярко выражены. Слова «подозрение на синдром Дауна» при этом не озвучиваются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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