Врачам в Удмуртии запретили предлагать родителям отказаться от ребенка с синдромом Дауна
В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от детей с синдромом Дауна. Распоряжение опубликовано на сайте Минздрава республики.
- При оглашении диагноза врачу запрещается обсуждать тему отказа от ребенка, разлучать ребенка с матерью без медицинских показаний, излагать перспективы жизни ребенка и семьи, высказывать личное мнение и прогнозы, - написано в распоряжении.
В приложении к распоряжению содержится протокол уведомления о наличии ребенка синдрома Дауна. При подозрении диагноза врач-неонатолог должен сообщить родительнице о внешних особенностях новорожденного, если они ярко выражены. Слова «подозрение на синдром Дауна» при этом не озвучиваются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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