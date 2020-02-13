Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:04:31+03:00

Рабочие вышли на объект уже 3 января 2020 года

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В Ижевске продолжается строительство нового корпуса Нацбибилиотеки на улице Советская. «Комсомолка» узнала, как продвигаются работы.

Так будет выглядеть Национальная библиотека в 2021 году. Эскиз

- Ремонт идет по графику. 3 этажа нового корпуса построены, уже начались работы на четвертом. Всего будет шесть этажей. Параллельно строители работают на крыше фасадной части, меняются перекрытия. Я туда каждую неделю езжу. Видно, что работа ведется. Внутри начали выкладывать перегородки из кирпича — начали с подвального помещения и пошли вверх. В июне 2021 года объект должен быть сдан!, - рассказал «Комсомолке» министр культуры Владимир Соловьев.

Новый блок Национальной библиотеки. Эскиз.

В 2019 году на ремонт библиотеки потратили 178 млн рублей из федерального бюджета. В 2020 году выделят еще 100 млн рублей.

Напомним, июле 2019 года началась реконструкция объекта. Внутри «Ленинку» выстроят почти с нуля. Появится шестиэтажный дополнительный корпус, где будут читальные залы, книгохранилище и помещения для персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU