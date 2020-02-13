Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:37:22+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 9 февраля обвиняемый приехал в Ижевск в гости к 25-летнему знакомому, который арендовал квартиру на проспекте Калашникова. Мужчины выпивали и употребили наркотические средства, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в шею ножом и осколком стеклянного графина, - сообщает пресс-служба.

Потерпевший скончался, его тело 11 февраля обнаружил владелец квартиры, когда пришел проверить соблюдение порядка.

Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки, его задержали. На данный момент следователем устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU