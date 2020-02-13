2020-02-13T15:37:22+03:00
Происшествия

Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире

По подозрению в убийстве задержан 31-летний местный житель
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 9 февраля обвиняемый приехал в Ижевск в гости к 25-летнему знакомому, который арендовал квартиру на проспекте Калашникова. Мужчины выпивали и употребили наркотические средства, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в шею ножом и осколком стеклянного графина, - сообщает пресс-служба.

Потерпевший скончался, его тело 11 февраля обнаружил владелец квартиры, когда пришел проверить соблюдение порядка.

Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки, его задержали. На данный момент следователем устанавливаются все обстоятельства преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пенсионерка под предлогом снятия порчи отдала мошенницам крупную сумму.

- Министр культуры Удмуртии рассказал, как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тренируюсь по 12 часов»: Алина Загитова рассказала о планах на будущее
Ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю
Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске
Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире
Врачам в Удмуртии запретили предлагать родителям отказаться от ребенка с синдромом Дауна
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
Под предлогом снятия порчи пенсионерка из Ижевска лишилась более 60 тысяч рублей
Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии
Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан
Полицейскими в Удмуртии ликвидирована нарколаборатория
«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
Как порыв в районе улицы Холмогорова скажется на платежках ижевчан?
В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака
Безопасность теплосетей в подвальных помещениях проверяют в Ижевске
«Ижсталь» обыграла команду из Орска
Датабанк установил первый в Удмуртии терминал для пожертвований
Осужденные из Удмуртии сшили пижамы для воспитанников детского интерната
Житель Ижевска в течение девяти месяцев избивал троих детей гражданской супруги
Жители Удмуртии смогут создать логотип для национального праздника «Гербер»