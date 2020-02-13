Ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:28:53+03:00

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В Ижевске задержали 58-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 12 февраля 2020 года в полицию обратилась сотрудница одной из компаний, с сообщением о том, что к руководителю пришел незнакомец, а через несколько минут она услышала из кабинета крики. Заглянув в кабинет она увидела, что мужчины дерутся, а в руках у незнакомца был пистолет. Выходя из кабинета, чтобы вызвать полицию, женщина услышала выстрелы, - сообщает пресс-служба.

На место выехал экипаж полиции, в офисе был задержан 58-летний подозреваемый. Пистолет, из которого он стрелял был изъят.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU