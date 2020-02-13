2020-02-13T16:28:53+03:00
Происшествия

Ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю

На месте происшествия полицейские задержали 58-летнего подозреваемого
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске задержали 58-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 12 февраля 2020 года в полицию обратилась сотрудница одной из компаний, с сообщением о том, что к руководителю пришел незнакомец, а через несколько минут она услышала из кабинета крики. Заглянув в кабинет она увидела, что мужчины дерутся, а в руках у незнакомца был пистолет. Выходя из кабинета, чтобы вызвать полицию, женщина услышала выстрелы, - сообщает пресс-служба.

На место выехал экипаж полиции, в офисе был задержан 58-летний подозреваемый. Пистолет, из которого он стрелял был изъят.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Врачам в Удмуртии запретили советовать родителям, у которых родился ребенок с синдромом Дауна, отказываться от него.

- Министр культуры Удмуртии рассказал, как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тренируюсь по 12 часов»: Алина Загитова рассказала о планах на будущее
Ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю
Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске
Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире
Врачам в Удмуртии запретили предлагать родителям отказаться от ребенка с синдромом Дауна
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
Под предлогом снятия порчи пенсионерка из Ижевска лишилась более 60 тысяч рублей
Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии
Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан
Полицейскими в Удмуртии ликвидирована нарколаборатория
«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
Как порыв в районе улицы Холмогорова скажется на платежках ижевчан?
В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака
Безопасность теплосетей в подвальных помещениях проверяют в Ижевске
«Ижсталь» обыграла команду из Орска
Датабанк установил первый в Удмуртии терминал для пожертвований
Осужденные из Удмуртии сшили пижамы для воспитанников детского интерната
Житель Ижевска в течение девяти месяцев избивал троих детей гражданской супруги
Жители Удмуртии смогут создать логотип для национального праздника «Гербер»