Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца
В Ижевске продлили срок содержания под стражей директору «Городской УК» Наилю Кутдузову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- На данный момент 38-летний директор обвиняется в хищении путем присвоения и растраты в составе организованной группы лиц в особо крупном размере. Следствие ведется в отношении пяти членов группы. По версии следствия, они похищали деньги, поступавшие от собственников жилых помещений. Сумма ущерба составила более 200 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Теперь участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- "Комсомолка" собрала простой алгоритм как сменить "управляйку" без лишних проблем.
- Алина Загитова вместе с другими участницами группы Этери Тутберидзе сняла для обложки журнала "Татлер" и экслюзивно рассказала о планах на будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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