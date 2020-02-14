Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:47:55+03:00

На данный момент следствие ведется в отношении пяти человек

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В Ижевске продлили срок содержания под стражей директору «Городской УК» Наилю Кутдузову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- На данный момент 38-летний директор обвиняется в хищении путем присвоения и растраты в составе организованной группы лиц в особо крупном размере. Следствие ведется в отношении пяти членов группы. По версии следствия, они похищали деньги, поступавшие от собственников жилых помещений. Сумма ущерба составила более 200 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Теперь участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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- "Комсомолка" собрала простой алгоритм как сменить "управляйку" без лишних проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU