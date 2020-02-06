Рассказала о новом шоу и исполнила гимн пельменям: ведущая «Вечернего Урганта» посетила Ижевск

5 февраля на улицах Ижевска заметили Аллу Михееву. «Комсомолка» выяснила, для чего известная телеведущая приехала в Удмуртию.

Фото: Анастасия Захарова

«ИЖЕВСК - СТОЛИЦА ПЕЛЬМЕНЯ»

Напомним, что Алла Михеева – автор «Острого репортажа» в программе «Вечерний Ургант» (16+). Она ведет рубрику с 2012 года, и за это время побывала во многих уголках страны. К нам в республику она приехала не случайно – программа снимала сюжет ко Дню пельменя.

У нас Михеева провела два дня. 5 февраля она записала интервью с ижевчанами на улицах города, а также посетила набережную пруда, фестиваль «Удмуртский лед» и музей «Лудорвай». До этого в нашем городе она не была, но призналась – поездкой она довольна.

- Мне очень понравилось, - призналась телеведущая. - Во-первых, спасибо большое Ижевску за то, что я попала в настоящую зиму, у вас здесь очень красиво, потрясающая ледяная выставка. Я сама из Сибири (долгое время семья ведущей жила в городе Междуреченске, Кемеровская область). – Прим. ред.), но я даже не знала, что вы, Удмуртия, родина настоящего сибирского пельменя. То есть появился удмуртский пельмень, который родил сибирский пельмень. Это для меня такое было открытие, и, конечно, мне очень приятно, что Удмуртия, Ижевск – это столица пельменя, — делится после съемок телеведущая.

Побывала Михеева и в этнокомплексе «Бобровая долина». Там прошел мастер-класс по лепке пельменей и соревнования по приготовлению блюда на скорость между двумя командами. Кстати, участники исполнили гимн...пельменям.

Алла вместе с участниками съемок лепила пельмени на скоростьФото: Анастасия Захарова

- Давайте гимн петь! А то сейчас губернатор приедет. Между прочим, гимн официально утвержден губернатором, - пошутила Алла.

Алла Михеева взяла интервью у автора гимна пельменюФото: Анастасия Захарова

А вот в музее «Лудорвай» Алле нагадали трех детей - ее угощали пельменями с разными начинками и случайно ей попался пельмень с зернышком - счастливый.

- Это значит, у меня будет три ребенка. Но я мечтала о двух, - призналась Алла.

Кстати, 6 февраля, съемочная группа продолжает работать в Удмуртии. Команда планировала продегустрировать пельмени и съездить в музей Калашникова. Планируется, что программа выйдет 14 февраля.

Алла Михеева в Ижевске. Острый репортаж.Мастер-класс по лепке пельменей в Ижевске

ОБ УЧАСТИИ В НОВОМ ШОУ

Во время сьемок зашла речь и про ведущего шоу Ивана Урганта. Его она называет «добрым папой».

— Вы знаете, мы на проекте семья. Соответственно, Иван Андреевич (Ургант – Прим. ред.) — наш отец, отец этого шоу, а мы все его дети. Он может быть и строгим, но чаще всего он добрый папа, — признается Алла.

Кстати, совсем скоро мы увидим Аллу Михееву еще на одном шоу — «Dance* Революция». В нем будут соревноваться профессиональные танцоры. Оценивать участников будет трое мастеров: певица, телеведущая и актриса Вера Брежнева, заведующая кафедрой «Пластического воспитания

актера» школы-студии МХАТ, профессор Алла Сигалова и бывший премьера Королевского балета Великобритании, ректор Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин. Первый выпуск шоу выйдет на Первом канале уже 9 февраля.

— Съемки еще проходят. Самое необычное – новая технология «360». У нас работают 128 камер, и мы танец можем рассмотреть со всех сторон. Поэтому обязательно нужно надевать костюмчики прикрытые, иначе все будет видно (смеется). Я болею за всех участников, такое огромное количество танцевальных коллективов со всей страны впечатлит всех. А предложение стать ведущей поступило весьма неожиданно, и буквально через неделю-полторы после него начались съемки, — говорит ведущая.

*денс

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